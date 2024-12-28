Авиакомпания Red Wings рассказала о введении скидок на билеты для детей

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На детские авиабилеты компании Red Wings, купленные с 27 декабря 2024 года, действует скидка в размере 50%, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«При покупке билетов по России для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings автоматически с 27 декабря 2024 года применяется скидка в размере 50% от всех доступных тарифов экономкласса», — говорится в сообщении. Для перелетов на субсидированном рейсе для всех детей до 12 лет действует скидка 20%.

Кроме этого, для детей до двух лет билеты на внутренние рейсы стали бесплатными, а на международные в случае перевозки ребенка без предоставления отдельного места действует скидка 90%.

Если отдельное место на младенца приобретается для перелета по России, то билет обойдется в половину изначальной стоимости, а если для перелета за границу, то с 20-процентной скидкой.

При этом на билеты, купленные до 27 декабря 2024 года, действуют прежние условия, которые были актуальны на дату их оформления.

Общие правила воздушных перевозок гласят, что «дети в возрасте от двух до 12 лет перевозятся со скидкой в размере 50% от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа».

В связи со случаями уклонения авиакомпаниями от этого правила президент Владимир Путин 19 декабря дал поручение обеспечить скидки на перелеты для детей. Позднее вице-премьер Виталий Савельев пообещал, что правительство выполнит поручение к 14 января 2025 года и обеспечит 50-процентную скидку на авиабилеты для всех детей до 12 лет.

Так, о предоставлении скидки уже объявили ряд авиакомпаний. 23 декабря «Уральские авиалинии» сообщили о введении скидки в 50% на перелеты по России для детей с двух до 12 лет. Cкидка распространяется на билеты, купленные с 23 декабря 2024 года, и действует на вылеты с 11 января 2025 года.

Аналогичное решение приняла компания «Аэрофлот». Фиксированная скидка действует на перелеты по России с датой вылета не ранее 1 января 2025 года.