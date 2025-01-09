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Российские военные в Курской области нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районе 14 населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны.

Поражения были нанесены одной танковой, двум механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Также были поражены две бригады территориальной обороны ВСУ. Бои проходили около 14 населенных пунктов — Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

Также авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе противника и его технике около более десятка сел.

Общие потери ВСУ в Минобороны России оценили в 190 военных за сутки. Также были уничтожены бронетранспортер, БМП, две боевые бронированные машины и пять обычных. Поражены были орудие, четыре миномета и станция РЭБ, а также склад боеприпасов.

6 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области. Там указали, что основные силы украинских военных были разбиты около хутора Бердин недалеко от села Большое Солдатское.

Вторжение ВСУ началось в Курскую область 6 августа, бои там продолжаются до сих пор.