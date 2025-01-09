Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные в Курской области нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районе 14 населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны.
Поражения были нанесены одной танковой, двум механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Также были поражены две бригады территориальной обороны ВСУ. Бои проходили около 14 населенных пунктов — Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.
Также авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе противника и его технике около более десятка сел.
Общие потери ВСУ в Минобороны России оценили в 190 военных за сутки. Также были уничтожены бронетранспортер, БМП, две боевые бронированные машины и пять обычных. Поражены были орудие, четыре миномета и станция РЭБ, а также склад боеприпасов.
6 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области. Там указали, что основные силы украинских военных были разбиты около хутора Бердин недалеко от села Большое Солдатское.
Вторжение ВСУ началось в Курскую область 6 августа, бои там продолжаются до сих пор.
Гильдия актеров США объявила номинантов, среди них Юра Борисов
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
Hongqi запатентовал спортивный кабриолет
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Кто возглавит «Крылья Советов» после скандала
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов