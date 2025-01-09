Суд назвал дату слушаний по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил заседание по делу об отравлении летчиков — выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«13 января в 10:00 мск состоится первый процесс по существу по данному делу», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры Краснодарского края, уроженец Мелитополя Егор Семенов купил 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин», 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка и торт. Затем он с помощью шприца ввел препарат в напитки и торт и доставил продукты в ресторан, где проходила встреча выпускников училища.

Во время празднования летчиками 20-летия выпуска из академии в зал зашел курьер, принесший коробки с алкоголем и 20-килограммовый торт. Мужчина быстро ушел, сказав, что принес продукты от одного из выпускников, который сам присутствовать на встрече не смог. Гостям вечера это показалось подозрительным, поэтому они не стали пробовать угощение и сообщили о произошедшем в ФСБ.

Прокуратура также заявила, что к попытке отравить летчиков причастны государственные службы Украины. Семенов обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Подозреваемый частично признал вину, но отрицает введение веществ в торт.

«Кордиамин» применяется при асфиксии, шоке при хирургических операциях, а также нарушениях дыхания и кровообращения при инфекционных заболеваниях. Препарат находится в свободном доступе в аптеках. В больших дозах он может вызвать судороги, расстройство восприятия и нарушение дыхания, а также привести к летальному исходу.