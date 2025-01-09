Пламя пожирает логотип McDonald's в Лос-Анджелесе. Видео
В Лос-Анджелесе пламя во время масштабных пожаров подобралось к знаку одного из ресторанов McDonald's. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как рядом со знаком горят пальмы. Сильным ветром искры забрасывает на стоящий рядом знак.
Во время пожаров погибли уже пять человек, разрушенными оказались более 2 тыс. домов (среди них — дома знаменитостей, которые держат в штате дорогую недвижимость), 130 тыс. человек были эвакуированы.
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