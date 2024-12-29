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Падение режима Асада ,  
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Под Дамаском после удара Израиля погибли около десятка человек

Сюжет
Падение режима Асада

Под Дамаском после удара Израиля погибли около десятка человек
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Израиль нанес удар по складу оружия, который использовался ранее правительственными войсками Башара Асада, в результате погибли по меньшей мере 11 человек из числа гражданских лиц, сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Associated Press.

Склад расположен в городе Адра, который находится примерно в 15 км к северо-востоку от Дамаска.

Источник Al Arabiya также заявил, что удар был нанесен израильской стороной, в районе атаки были замечены израильские боевые самолеты. Он не привел данные о погибших.

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Израильская военная техника проезжает вблизи&nbsp;территорий&nbsp;Голанских&nbsp;высот, 15 декабря 2024 года

Израильские военные вошли на территорию Сирии после падения режима Башара Асада, которого свергла вооруженная оппозиция 8 декабря. Израиль впервые пересек границу буферной зоны, установленной между странами спустя полгода после окончания войны Судного дня (Сирия и Египет против Израиля, 1973 год). Также израильская армия начала наносить удары по сирийским военным объектам, в частности флоту и авиабазам.

Лидер оппозиции и глава доминирующей в ней группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил 15 декабря, что аргументы Израиля в пользу размещения войск на Голанских высотах неубедительны и не оправдывают действий израильской стороны.

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