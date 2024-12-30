Байден объявил 9 января днем траура в связи со смертью Картера
Американский президент Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем траура на всей территории США в связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого Дома.
«Я призываю американский народ собраться в этот день, чтобы почтить память президента Джеймса Эрла Картера-младшего», — говорится в сообщении.
Байден также постановил приспустить флаги США на всех общественных зданиях, военных зданиях и военно-морских базах и судах США на 30 дней со дня смерти Картера.
О смерти бывшего президента США сообщил его сын Джеймс, писала газета The Washingtin Post. Он умер в возрасте 100 лет в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнс штата Джоджия. Картер стал самым долгоживущим президентом США. В последние годы он боролся со злокачественной опухолью в печени и мозге. В феврале 2023 года Картер отказался продолжать лечение и решил провести остаток жизни со своей семьей, при этом получая хосписный уход.
Картер - 39-й президент США, он занимал этот пост с 1977 по 1981 годы, а после отставки участвовал в благотворительной деятельности, в 1982 году основал некоммерческую неправительственную организацию «Центр Картера», которая, в частности, занимается продвижением прав человека. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
Свои соболезнования в связи со смертью Картера принесли Байден и избранный президент США Дональд Трамп.
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