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Внука Манделы арестовали за угон автомобиля

Внука экс-президента ЮАР Нельсона Манделы арестовали за угон автомобиля

В южноафриканском городе Йоханнесбурге по подозрению в угоне автомобиля был арестован внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, сообщает местная газета TimesLIVE со ссылкой на полицию.

Правоохранители задержали мужчину на территории дома, который ранее принадлежал его деду. Вместе с ним были арестованы еще четыре человека — трое мужчин и женщина. В бывшей резиденции Манделы полиция также нашла угнанный 8 января автомобиль Toyota Corolla, кроме того, при обыске дома было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие.

Как уточнили в полиции, задержанным будут предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и незаконном владении оружием.

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Нельсон Мандела возглавлял ЮАР с 1994 по 1999 год, он был первым темнокожим президентом страны. Мандела вел активную борьбу против режима апартеиды, за что еще до президентства провел 27 лет в тюрьме и на каторге, 18 из которых просидел в одиночной камере. Он вышел на свободу в 1990 году, спустя три года был удостоен Нобелевской премии мира. Во время его президентского срока в ЮАР произошел ряд важных социально-экономических реформ. Умер Мандела в декабре 2013 года в возрасте 95 лет.

Политик был трижды женат, имел шестеро детей, 17 внуков и 19 правнуков.

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Нельсон Мандела ЮАР Йоханнесбург угон автомобиля арест
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