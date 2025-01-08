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Главу OpenAI Альтмана обвинили в сексуализированном насилии

Сэм&nbsp;Альтман
Сэм Альтман (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Сестра руководителя стартапа OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии. Иск Энн Альтман опубликован в базе окружного суда штата Миссури.

Документы в суд пострадавшая подала 6 января. В иске Энн Альтман утверждает, что в конце 1990-х и начале 2000-х ее брат Сэм подвергал ее насилию и избивал. Ему тогда было 12 лет, Энн было три года.

По словам родственницы главы OpenAI, произошедшее привело к возникновению у нее посттравматического стрессового расстройства и физических травм, а также лишило ее «возможности наслаждаться нормальной жизнью в результате эмоциональных травм». Девушка потребовала от брата возмещения ущерба в размере $75 тыс. и оплаты услуг ее юриста.

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Сэм Альтман

Основатель OpenAI в соцсети Х (Twitter) отверг обвинения в насилии и обвинил сестру в вымогательстве. Заявление также подписали его мать Конни и младшие братья Макс и Джек Альтманы. Альтман заявил, что семья беспокоится о ментальном здоровье девушки. Уход за человек с проблемами дался семье тяжело, добавил бизнесмен. По его словам, родственники помогали ей с поиском врачей и оплачивали ее жилье.

В 2021 году Энн Альтман уже публично выдвигала обвинения против брата на своей странице в соцсети X. Девушка писала, что «подверглась сексуальному, физическому, эмоциональному, словесному, финансовому и технологическому насилию со стороны своих биологических братьев и сестер, в основном Сэма Альтмана и немного Джека Альтмана».

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Сэм Альтман домашнее насилие США OpenAI
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