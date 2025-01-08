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Политика ,  
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В Грузии предположили, что ЕС потребует от Тбилиси начать войну с Москвой

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европарламент с большой вероятностью может принять новую резолюцию против Грузии, в которой призовет Тбилиси начать войну с Москвой, говорится в заявлении политического совета правящей партии «Грузинская мечта», передает телеканал 1tv.

Всего в 2024 году Европарламент принял пять резолюций, направленных против Грузии, отметили в объединении. В частности, законодательный орган призывал Европейский совет ввести санкции против основателя и председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, требовал освобождения находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, упразднения закона об ЛГБТ-пропаганде (признано экстремистским и запрещено в России), а также введения Грузией санкций против Москвы.

«С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией», — говорится в заявлении партии.

В партии посчитали, что политика Евросоюза и США наиболее тяжело отразилась на Украине, в которой до 2014 года были «суверенитет, территориальная целостность и мир». Стабильность в стране практически полностью разрушена, отметили в «Грузинской мечте».

В объединении также считают, что Грузия «в результате огромных усилий и бескомпромиссной борьбы» смогла избежать украинского сценария.

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В середине декабря замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова к продолжению нормализации отношений с Тбилиси, если к этому готово грузинское руководство. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе также отметил, мирное урегулирование противоречий с Россией остается одним из приоритетов в работе правительства. Он добавил, что у руководства Грузии остаются свои красные линии, связанные со статусом Южной Осетии и Абхазии, которые Москва признала независимыми государствами в 2008 году.

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