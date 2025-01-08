В Петербурге прекратило работу генконсульство Польши

Генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Гжегож Cлюбовски (Фото: PLinPetersburg / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) )

Польское генконсульство в Петербурге закрылось, со здания сняли флаги Польши и Евросоюза, сообщает «Фонтанка».

Из-за технических сложностей убрать полотно с фасада удалось только со второго раза. 7 января из здания начали выносить мебель, отмечает газета.

Кроме того, с фасада здания на 5-й Советской улице демонтировали табличку генконсульства, которая размещалась рядом с входом в офис. Работа диппредставительства прекратится до 10 января.

В начале декабря 2024 года российский МИД нотой уведомил Варшаву о прекращении работы генконсульства в ответ на закрытие Польшей представительства Москвы в Познани. В ведомстве посчитали, что решение о закрытии консульства в Познании было принято под «надуманным предлогом».

В министерстве добавили, что по принципу взаимности персонами нон грата объявлены три дипломатических сотрудника консульства республики в Санкт-Петербурге, они должны покинуть территорию России до 10 января.