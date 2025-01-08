Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские военные за последние сутки нанесли удар по инфраструктуре вoенных аэродромов и местам сборки и хранения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны.
Атаки провели с помощью оперативно-тактическoй авиации, ударных беспилотников, ракетных вoйск и артиллерии группировок российских вoйск. Под удар также попали места скопления живой силы и иностранных наемников ВСУ в 147 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 105 дронов самолетного типа.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотных летательных аппарата», — уточнили в Минобороны.
7 января ведомство сообщило об ударе по военным аэродромам, складам оружия, скоплениям техники и солдат ВСУ в 164 районах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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