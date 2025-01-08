Die Presse узнала о назначении главы МИД Австрии и.о. канцлера
Министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга назначат исполняющим обязанности федерального канцлера республики до формирования новой правящей коалиции, сообщает Die Presse со ссылкой на источники.
По информации газеты, о назначении Шалленберга официально объявят 8 января. Глава МИДа займет пост канцлера на этой неделе.
Шалленберг возглавлял правительство с середины октября по начало декабря в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Пост главы Министерства иностранных дел он занимает с июня 2019 года.
Парламентские выборы в Австрии состоялись 29 сентября. Первое место заняла Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Österreichs — FPÖ), однако «Народная партия» и социалисты категорически отказались вступать с ней в коалицию. Чтобы сформировать правительство, было необходимо заручиться поддержкой либералов из NEOS, однако сделать это так и не удалось.
4 января канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что уйдет в отставку после провала переговоров о формировании правящей коалиции. Пост канцлера он намеревался покинуть «в ближайшие дни». Также Нехаммер покинет пост председателя ÖVP — Австрийской народной партии. Нехаммер занимал пост канцлера с декабря 2021 года.
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