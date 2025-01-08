Die Presse узнала о назначении главы МИД Австрии и.о. канцлера

Александер Шалленберг (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга назначат исполняющим обязанности федерального канцлера республики до формирования новой правящей коалиции, сообщает Die Presse со ссылкой на источники.

По информации газеты, о назначении Шалленберга официально объявят 8 января. Глава МИДа займет пост канцлера на этой неделе.

Шалленберг возглавлял правительство с середины октября по начало декабря в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Пост главы Министерства иностранных дел он занимает с июня 2019 года.

Парламентские выборы в Австрии состоялись 29 сентября. Первое место заняла Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Österreichs — FPÖ), однако «Народная партия» и социалисты категорически отказались вступать с ней в коалицию. Чтобы сформировать правительство, было необходимо заручиться поддержкой либералов из NEOS, однако сделать это так и не удалось.

4 января канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что уйдет в отставку после провала переговоров о формировании правящей коалиции. Пост канцлера он намеревался покинуть «в ближайшие дни». Также Нехаммер покинет пост председателя ÖVP — Австрийской народной партии. Нехаммер занимал пост канцлера с декабря 2021 года.