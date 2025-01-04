Канцлер Австрии уйдет в отставку после провала переговоров о коалиции
Канцлер Австрии Карл Нехаммер уйдет в оставку после провала переговоров о формировании правящей коалиции. О планах покинуть пост «в ближайшие дни» сообщил сам политик, передает Der Standard.
Также Нехаммер покинет пост председателя ÖVP — Австрийской народной партии.
Нехаммер занимает пост канцлера Австрии с декабря 2021 года. Он возглавил правительство страны после отставки Александра Шалленберга.
ÖVP и SPÖ (Социал-Демократическая партия Австрии) вели переговоры о формировании правящей коалиции до вечера 4 января, однако они закончились безрезультатно. Лидер последней Андреас Баблер заявил, что его партия была готова продолжать обсуждение.
Нехаммер, в свою очередь, написал в X, что его партия вела переговоры «долго и честно».
«Никакое соглашение с SPÖ по существенным вопросам невозможно. [Австрийская] народная партия выполняет свои обещания: мы не согласимся на меры, направленные против производительности и бизнеса, или на новые налоги. Поэтому мы прекращаем переговоры», — заявил он.
Последние парламентские выборы в Австрии прошли осенью, на них победила Австрийская партия свободы, получившая 28,85% голосов. ÖVP набрала 26,27%, а SPÖ — 21,14%.
Последние две пытались сформировать правящую коалицию. Основные разногласия были вызваны вопросами, связанными с налогообложением и выплатой пенсий, в частности, обсуждалось повышение пенсионного возраста до 67 лет. На этом, как заявили в SPÖ, настаивала ÖVP. Она же требовала урезать расходы на зарплаты бюджетникам, добавили в оппозиционной партии.
Как утверждает Der Standard, теперь ÖVP рассматривает несколько кандидатов в лидеры партии вместо Нехаммера. По данным издания, это Каролина Эдтштадлер, экс-канцлер Себастьян Курц (2020-2021) и другие.
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