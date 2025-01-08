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Общество ,  
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В Германии задержали открывшего стрельбу на машиностроительном заводе

Фото: Fabian Koss / dpa / Global Look Press
Фото: Fabian Koss / dpa / Global Look Press

В Германии полиция задержала подозреваемого в стрельбе в здании машиностроительного предприятия в городе Бад-Фридрихсхалль на юге страны, сообщает Bild.

Огонь открыл 52-летний сотрудник завода, передает газета. У мужчины есть семья, он работал на производстве прецизионных зубчатых передач для авто.

Подозреваемого в стрельбе задержали силы спецназначения полиции Баден-Вюртемберга в общине Зекках. Для поисков стрелявшего был задействован вертолет.

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Мужчина открыл огонь по сотрудникам предприятия вечером 7 января. В результате погибли двое, еще один человек получил тяжелое ранение. Злоумышленник скрылся с места преступления. По словам мэра города Тимо Фрея, на фабрике работает около 400 человек.

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