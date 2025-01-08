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В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары. Видео

Кадры лесных пожаров в Лос-Анджелесе
В престижном районе Пасифик Палисейдс бушуют лесные пожары. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Более 30 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома

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