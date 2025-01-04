В одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после падения беспилотника

Мэр Воронежа пояснил, что введение режима ЧС позволит максимально быстро провести работы по починке пострадавших в результате атаки беспилотников домов

Обстановка в Левобережном районе Воронежа (Фото: Сергей Свиридов / ТАСС)

На территории Левобережного района Воронежа, где 4 января упали несколько украинских беспилотников, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение мэр Воронежа Сергей Петрин объяснил необходимостью максимально оперативного начала работ по устранению последствий атаки.

«Этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ. Никаких ограничений для жителей это не влечет», — написал Петрин в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 4 января над территорией областного центра и его пригородов было обнаружено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы «не менее пяти беспилотных летательных аппаратов». «Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна», — написал губернатор.

Впоследствии из трех домов, рядом с которыми упали части беспилотников, на время проведения операции по обезвреживанию взрывоопасных обломков эвакуировали жильцов. Большая часть эвакуированных отправилась к родным и друзьям, а остальные — в пункт временного размещения.

«По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. К восстановлению окон городские службы приступят в ближайшее время», — отмечал губернатор.

По данным Минобороны, утром 4 января (с 8:20 до 11:30 мск) над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО уничтожено пять беспилотников. Еще пять были сбиты в Ленинградской, Псковской и Курской областях. Ранее Минобороны сообщало, что за ночь над территорией России уничтожено 16 дронов — десять в Брянской области, три в Смоленской и по одному в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.