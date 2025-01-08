На предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА развернули оперативный штаб
На месте падения обломков беспилотника на предприятии в городе Энгельсе Саратовской области организовали оперативный штаб, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.
«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы, специалисты располагают всеми необходимыми средствами для локализации возгорания на предприятии. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы.
Ранее Бусаргин писал об уничтожении нескольких беспилотников над городом. По его словам, обломки попали на промышленный объект, что привело к пожару. О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил. Кроме Энгельса атаке беспилотников подвергся также Саратов. Предварительно, никто не пострадал.
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