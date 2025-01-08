 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА развернули оперативный штаб

Сюжет
Военная операция на Украине

На месте падения обломков беспилотника на предприятии в городе Энгельсе Саратовской области организовали оперативный штаб, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.

«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы, специалисты располагают всеми необходимыми средствами для локализации возгорания на предприятии. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы.

Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и Энгельс
Политика
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Ранее Бусаргин писал об уничтожении нескольких беспилотников над городом. По его словам, обломки попали на промышленный объект, что привело к пожару. О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил. Кроме Энгельса атаке беспилотников подвергся также Саратов. Предварительно, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Саратовская область Роман Бусаргин беспилотники пожар
Материалы по теме
Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и Энгельс
Политика
Саратовский губернатор предупредил об угрозе атаки БПЛА
Политика
Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары. ВидеоОбщество, 08:29
На предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА развернули оперативный штабПолитика, 08:04
В МИД Турции не исключили военную операцию против курдов в СирииПолитика, 08:02
США объявили о конфискации квартир в Майами, связанных с россияниномПолитика, 07:58
Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении 32 дронов над РоссиейПолитика, 07:27
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США КанадойПолитика, 07:01
МИД опроверг контакты с Трампом по поводу Панамского каналаПолитика, 06:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и ЭнгельсПолитика, 06:33
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотникаПолитика, 06:24
Врио губернатора Ростовской области рассказал об отражении атаки дроновПолитика, 06:09
Мадуро объявил о задержании «наемников» с УкраиныПолитика, 05:44
Осужденный глава банды насильников в Британии избежал депортацииОбщество, 05:18
Бельгийцев призвали не есть рождественские елкиОбщество, 05:03
Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в ЭнгельсеПолитика, 04:36