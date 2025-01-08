 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бельгийцев призвали не есть рождественские елки

Жителей Бельгии призвали не есть рождественские елки

Жителей Бельгии призвали не употреблять в пищу рождественские елки, сообщает газета La Dépêche du Midi со ссылкой на бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (Afsca).

Как отмечает издание, соответствующее предупреждение появилось после сообщения на сайте муниципалитета города Гент, в котором приводился подобный совет.

«Рождественские елки не предназначены для того, чтобы попасть в пищевую цепочку», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что житель города на северо-западе Бельгии объяснил, что у скандинавов есть привычка сушить еловые иголки для дальнейшего употребления в пищу.

Как украсили города мира перед Новым годом и Рождеством. Фотогалерея
Фотогалерея 

Afsca также объяснило свое предупреждение опасностью отравления пестицидами и антипиренами, которые могли использоваться для обработки деревьев. Позднее, как пишет издание, сообщение на сайте муниципалитета изменилось со «съешь свою рождественскую елку» на «скандинавы едят свои рождественские елки».

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Рождество елка Бельгия
Материалы по теме
Как в России встретили Рождество Христово. Фоторепортаж
Общество
Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж
Общество
«Роскосмос» на Рождество показал Вифлеем на спутниковых снимках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Осужденный глава банды насильников в Британии избежал депортацииОбщество, 05:18
Бельгийцев призвали не есть рождественские елкиОбщество, 05:03
Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в ЭнгельсеПолитика, 04:36
В аэропорту Кишинева нашли взрывное устройство в игрушечной машинеОбщество, 04:18
В Германии двое мужчин погибли при стрельбе на предприятииОбщество, 04:07
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожараОбщество, 04:02
Саратовский губернатор предупредил об угрозе атаки БПЛАПолитика, 03:49
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУПолитика, 03:18
В Стамбуле раскрыли банду мошенников, обманывавших туристовОбщество, 03:00
Стали известны дата и место похорон Жан-Мари Ле ПенаПолитика, 02:57
В партии Шольца перепутали немецкую подлодку с российскойПолитика, 02:54
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП LynxПолитика, 02:10
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 годаПолитика, 01:50
AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации БайденаПолитика, 01:41