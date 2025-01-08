Жителей Бельгии призвали не есть рождественские елки

Бельгийцев призвали не есть рождественские елки

Жителей Бельгии призвали не употреблять в пищу рождественские елки, сообщает газета La Dépêche du Midi со ссылкой на бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (Afsca).

Как отмечает издание, соответствующее предупреждение появилось после сообщения на сайте муниципалитета города Гент, в котором приводился подобный совет.

«Рождественские елки не предназначены для того, чтобы попасть в пищевую цепочку», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что житель города на северо-западе Бельгии объяснил, что у скандинавов есть привычка сушить еловые иголки для дальнейшего употребления в пищу.

Afsca также объяснило свое предупреждение опасностью отравления пестицидами и антипиренами, которые могли использоваться для обработки деревьев. Позднее, как пишет издание, сообщение на сайте муниципалитета изменилось со «съешь свою рождественскую елку» на «скандинавы едят свои рождественские елки».