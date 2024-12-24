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Прогнозы и планы 2025 ,  
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Как украсили города мира перед Новым годом и Рождеством. Фотогалерея

Фотографии праздничных украшений в разных городах мира
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Прогнозы и планы 2025
«Лестничная» елка в Италии, огромные таксы в Германии, пустой рояль в Хорватии и рождественские пальмы в Нигерии. Как еще украшают праздничные улицы в разных частях планеты — в фоторепортаже РБК
Как украсили города мира перед Новым годом и Рождеством. Фотогалерея

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Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Новый год Новый Год Рождество украшения новогодние праздники зимние праздники праздники улицы
Материалы по теме
Как города мира украсили к Новому году. Фоторепортаж
Общество
Как Москву и другие города России украсили к Новому году. Фоторепортаж
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От Токио до Филадельфии: как города мира украсили к Новому году
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