Фотографии праздничных украшений в разных городах мира

Как украсили города мира перед Новым годом и Рождеством. Фотогалерея

«Лестничная» елка в Италии, огромные таксы в Германии, пустой рояль в Хорватии и рождественские пальмы в Нигерии. Как еще украшают праздничные улицы в разных частях планеты — в фоторепортаже РБК