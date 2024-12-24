Как украсили города мира перед Новым годом и Рождеством. Фотогалерея
Парк Ареналь в Бильбао, Испания
Холм Монсеррат в Боготе, Колумбия
Рождественская ярмарка в Кельне, Германия
Рождественская ярмарка в ущелье Равенна в Шварцвальде, Германия
Рокфеллер-центр на Манхэттене в Нью-Йорке, США
Рождественский рынок на площади Брайтшайдплац в Берлине, Германия
Световое шоу Blue Cave Illumination в Сибуе, Токио, Япония
Новогодняя иллюминация в амфитеатре в Пуле, Хорватия
Рождественская (и мобильная) иллюминация на бульваре Пасео-де-Грасиа в Барселоне, Испания
Световое украшение в Варшаве, Польша
Рождественская ярмарка на главной площади Линца, Австрия
Рождественская елка на Испанской лестнице в Риме, Италия
Рождественские украшения c традиционными фигурками Щелкунчика на здании The Dome в Эдинбурге, Шотландия. Раньше здесь располагался Королевский банк Шотландии, сейчас это бар и ресторан
Пласа-де-Каналехас в Мадриде, Испания
Рождественские украшения перед Национальным дворцом культуры в Софии, Болгария
Рождественская атмосфера в Праге, Чехия
Рождественская иллюминация в Дублине, Ирландия
Рождественские огни на улице Маркиза де Лариоса в центре Малаги, Испания
Рождественская иллюминация в зоопарке Хьюстона, США
Рождественская ярмарка на Зендлингерштрассе в Мюнхене, Германия, c украшениями в виде огромных такс — традиционных символов страны
Рождественская иллюминация на улицах Севильи, Испания
Рождественский рынок в Штутгарте, Германия
Рождественские огни в центре Любляны, Словения
Рождественская ярмарка в Загребе, Хорватия
Рождественская елка на площади Пьяцца-дель-Дуомо в Милане, Италия
Праздничная иллюминация на рождественской ярмарке в городе Констанц, Германия
Рождественское световое шоу в Дрездене, Германия
Рождественский фестиваль на озере Бначии в Ливане
Рождественский рынок в Осло, Норвегия
Елисейские Поля и Триумфальная арка в Париже, Франция
Рождественская иллюминация, изображающая трех волхвов, в центре Ронды, Испания
Рождественские огни на острове Виктория, Лагос, Нигерия
Рождественская ярмарка в Риге, Латвия
Рождественские огни на улицах Виго, Испания
Рождественский сад в парке Марклеберг на окраине Лейпцига, Германия
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