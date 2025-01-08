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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородским районом, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Стрелецкое в результате падения обломков повреждены кровля и фасад частного дома», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого, на территории одного из частных домов загорелся мусор, пожарные потушили возгорание. В настоящее время еще уточняется информация о последствиях.

После атаки дрона шесть сел в Белгородской области остались без света
Политика
Вячеслав Гладков

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 6 января, после атаки дрона в Белгородской области без света остались шесть населенных пунктов — села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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