Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородским районом, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Стрелецкое в результате падения обломков повреждены кровля и фасад частного дома», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого, на территории одного из частных домов загорелся мусор, пожарные потушили возгорание. В настоящее время еще уточняется информация о последствиях.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 6 января, после атаки дрона в Белгородской области без света остались шесть населенных пунктов — села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.