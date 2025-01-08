Над Белгородским районом сбили несколько беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородским районом, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Стрелецкое в результате падения обломков повреждены кровля и фасад частного дома», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме этого, на территории одного из частных домов загорелся мусор, пожарные потушили возгорание. В настоящее время еще уточняется информация о последствиях.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Так, 6 января, после атаки дрона в Белгородской области без света остались шесть населенных пунктов — села Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка.
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