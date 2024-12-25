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ВМС Австралии предложили людям без опыта $75 тыс. за работу на подлодке

Фото: LSIS Leo Baumgartner / Australian Defence Force / Getty Images
Фото: LSIS Leo Baumgartner / Australian Defence Force / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) Австралии предлагают новобранцам без опыта работу на атомной подводной лодке за 120 тыс. австралийских долларов (75 тыс. долларов США). Об этом сообщает австралийское издание 9news.

Объявление о работе, размещенное на сайте Seek, предлагает выпускникам школ, студентам и людям любой профессии подать заявку на должность офицера, служащего на атомной подводной лодке.

За полный рабочий день предлагается от 100 до 120 тыс. австралийских долларов (от 62 до 75 тыс. американских долларов), место службы находится в Мельбурне.

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Фото:Quinn Rooney / Getty Images

В обязанности офицеров атомных подводных лодок ВМС входит управление судном, эксплуатация ядерных реакторов и тактическое развертывание судна.

Кандидаты на службу должны пройти начальную военную и трудовую подготовку, а также пройти спортивное тестирование и медицинский осмотр, уточняет издание.

В июне этого года Австралия объявила, что расширяет набор в армию за счет призыва граждан из других стран в попытке увеличить численность войск. Право на вступление в австралийскую армию имеют граждане стран — участниц партнерства по обмену разведданными Five Eyes, постоянно проживающие в Австралии.

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Австралия ВМС АПЛ (атомная подводная лодка)
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