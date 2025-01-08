Стали известны дата и место похорон Жан-Мари Ле Пена
Похороны бывшего лидера партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена состоятся в его родном городе Ла-Тринидад-сюр-Мер «в строжайшей конфиденциальности, в семейной обстановке», сообщает BFM TV со ссылкой на бывшего советника Ле Пена.
Еще при жизни Ле Пен в интервью BFM TV в 2019 году выразил желание, чтобы его похоронили именно в этом месте, «в его семейном склепе». Газета Ouest-France со ссылкой на источники пишет, что похороны пройдут в субботу, 11 января, в 16:30 мск.
Жан-Мари Ле Пен умер в 12:00 в окружении семьи в возрасте 96 лет 7 января.
Он возглавлял партию «Национальный фронт» с 1972 по 2011 год, а также пять раз выдвигался на пост президента и выступал за сокращение числа иммигрантов и отказ Франции от евроинтеграции.
В 2011 году Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015 году его исключили из «Национального фронта». Через три года, в 2018-м, партия сменила название на «Национальное объединение». После исключения из «Национального фронта» Ле Пен создал ее аналог — «Сине-бело-красное объединение».
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