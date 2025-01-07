Елисейский дворец отдал на суд истории роль Жан-Мари Ле Пена во Франции

Жан-Мари Ле Пен (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Елисейский дворец призвал историю судить о роли в жизни Франции скончавшегося 7 января экс-лидера партии ультраправых «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, говорится в коммюнике пресс-службы президента Франции.

Он был «исторической фигурой ультраправых», чью «роль в общественной жизни нашей страны на протяжении почти семидесяти лет <...> теперь будет судить история», заявили во дворце, передает телеканал Europe 1.

Президент республики Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье и друзьям Ле Пен.

Жан-Мари Ле Пен умер в 12:00 в окружении семьи в возрасте 96 лет, сообщило AFP со ссылкой на родственников политика.

Он родился в июне 1928 года в коммуне Ля-Трините-сюр-Мер в провинции Бретань на северо-западе Франции в семье рыбака и портнихи. Во время немецкой оккупации безуспешно пытался присоединиться к движению сопротивления, в ряды которого, в частности, входили сторонники генерала Шарля де Голля. Ле Пен окончил иезуитский колледж в Ванне, а затем юридический факультет в Париже. Проходил военную службу в Иностранном Легионе. Политическую карьеру начал в 1956 году в рядах сторонников крайне правого политика Пьера Пужада. Позже он учредил компанию SERP (Общество изучения общественных отношений), а позднее стал руководителем предвыборного штаба праворадикального политика Жана-Луи Тиксье-Виньянкура на президентских выборах 1965 года.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял «Национальный фронт» с 1972 по 2011 год. Он пять раз выдвигался на пост президента. Ле Пен выступал за сокращение числа иммигрантов и отказ Франции от евроинтеграции. Его высказывание о том, что газовые камеры были «лишь эпизодом в истории Второй мировой войны», припоминали на протяжении всей его карьеры, пишет BFMTV. В частности, его неоднократно судили за публичные оскорбления, разжигание ненависти и насилие.

В 2011-м Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015-м его исключили из «Национального фронта». В 2018-м партия сменила название на «Национальное объединение».

После исключения из «Национального фронта» Ле Пен создал ее аналог — «Сине-бело-красное объединение», а в 2018-м вступил в европейскую партию националистов «Альянс за мир и свободу». Также возглавлял французскую ультраправую партию «Комитеты Жанны».