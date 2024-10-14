Украинцев, напавших на сотрудников ТЦК с топорами, приговорили к 3 годам

Два украинца получили по три года за нападение с топорами на сотрудников ТЦК

Двум братьям, напавшим на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) с топором в Черновицкой области, суд дал по три года заключения. Об этом сообщает «Страна».

По информации издания, инцидент произошел в селе Плоская 7 марта. На военкомов напали братья Красенниковы — Борис и Александр. Один из них сбил сотрудника ТЦК своим автомобилем «Нива», а второй бросился на военных с топором. Водитель «Нивы» тоже вышел из машины с топором и нанес несколько ударов обухом.

На следующий день, 8 марта, издание сообщало о том, что по факту нападения возбуждено уголовное дело, и одного из братьев задержали.

В украинских городах регулярно происходят также поджоги автомобилей военных. В частности, в конце августа в Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей в расцветке ВСУ, а в конце сентября в Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника ТЦК.

14 октября «Страна» написала, что в стране тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации и именно с этим связаны идущие с прошлой недели облавы сотрудников ТЦК на мероприятиях, в ТЦ, на улицах. По словам источников издания, от «показательных» рейдов эффект «для пополнения армии» «мизерный», так как задержанные «откупаются», к тому же платят военкомам и заведения — чтобы «не беспокоили».

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации весной. Акт обязал украинцев обновить учетные данные в ТЦК, в противном случае им грозят штрафы и лишение права управлять автомобилем.

Кроме того, весной изменились критерии годности к службе. Например, годными стали признавать лиц с остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза; болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ; невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.