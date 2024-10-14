Украинцев, напавших на сотрудников ТЦК с топорами, приговорили к 3 годам
Двум братьям, напавшим на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) с топором в Черновицкой области, суд дал по три года заключения. Об этом сообщает «Страна».
По информации издания, инцидент произошел в селе Плоская 7 марта. На военкомов напали братья Красенниковы — Борис и Александр. Один из них сбил сотрудника ТЦК своим автомобилем «Нива», а второй бросился на военных с топором. Водитель «Нивы» тоже вышел из машины с топором и нанес несколько ударов обухом.
На следующий день, 8 марта, издание сообщало о том, что по факту нападения возбуждено уголовное дело, и одного из братьев задержали.
В украинских городах регулярно происходят также поджоги автомобилей военных. В частности, в конце августа в Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей в расцветке ВСУ, а в конце сентября в Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника ТЦК.
14 октября «Страна» написала, что в стране тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации и именно с этим связаны идущие с прошлой недели облавы сотрудников ТЦК на мероприятиях, в ТЦ, на улицах. По словам источников издания, от «показательных» рейдов эффект «для пополнения армии» «мизерный», так как задержанные «откупаются», к тому же платят военкомам и заведения — чтобы «не беспокоили».
Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации весной. Акт обязал украинцев обновить учетные данные в ТЦК, в противном случае им грозят штрафы и лишение права управлять автомобилем.
Кроме того, весной изменились критерии годности к службе. Например, годными стали признавать лиц с остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза; болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ; невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
Блогера Михаила Литвина арестовали за драку
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву
Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов