Более 700 сотрудников McDonald’s присоединились к иску о домогательствах

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В Великобритании более 700 человек в возрасте 19 лет и моложе, присоединились к иску против руководства крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's, жалуясь на дискриминацию, гомофобию, расизм, эйблизм (дискриминация по здоровью) и харассмент, сообщила пресс-служба юридической фирмы Leigh Day.

Один из клиентов юрфирмы заявил, что его притесняли из-за проблем с обучением и зрением. По его словам, менеджеры и сотрудники проявляли расизм в отношении коллег, а некоторые пытались «дотронуться до других сотрудников».

Среди иных примеров назывались неуместные вопросы о сексе, количестве половых партнеров, а также харассмент.

В Leigh Day заявили, что число жалоб продолжает расти, а сейчас в исках числятся более 450 ресторанов McDonald's.

McDonald's — один из крупнейших работодателей в частном секторе Великобритании. В 1450 ресторанах гиганта быстрого питания работают более 170 000 человек. На сайте компании указано, что средний возраст ее сотрудников составляет 20 лет.

После обнародования обвинений компания McDonald's принесла извинения, добавив, что в ней «просто нет места домогательствам, злоупотреблениям или дискриминации».

«Мы расследуем все поступившие к нам обвинения, и все доказанные нарушения нашего кодекса поведения будут караться самыми суровыми мерами, которые мы можем применить по закону, вплоть до увольнения», — ранее заявил исполнительный директор McDonald's UK & Ireland Алистер Макроу.

В январе 2025 года McDonald's объявила об отмене установленных компанией целевых «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. В частности, компания заявила, что не будет ставить новые цели по равенству и инклюзивности для своих сотрудников, но продолжит сообщать цифры, касающиеся разнообразия в своих рядах. Вместе с тем в McDonald's подчеркнули, что компания по-прежнему привержена инклюзивности и добилась прогресса с тех пор, как решила увязать оплату труда руководителей с увеличением доли женщин и представителей расовых меньшинств на руководящих должностях к 2025 году.