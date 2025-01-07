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Политика ,  
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Во Франции столкнулись две баржи, на борту одной из них была Марин Ле-Пен

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: RNational_off / X)

Две баржи столкнулись у французского острова Майотта утром 7 января, на борту одной из которых была лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщил телеканал Franceinfo.

«Баржа шла почти на полном ходу... Скорость была непостижимой, учитывая расстояние, на котором мы находились. Мы были совсем близко. Могло быть и хуже», — заявила Ле Пен, которая на барже направлялась в Париж после посещения заморского департамента, пострадавшего от циклона Шидо.

Эти баржи курсировали между близлежащих островов Петит-Терр и Гранд-Терр. «Это было не лобовое столкновение, а боковой удар», — сказал один из пассажиров.

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При столкновении пострадали 10 человек, включая капитана баржи Georges Nahouda, восемь из них получили легкие травмы, пятеро были доставлены в полевой госпиталь, а четверо эвакуированы в больницу, уточняется в сообщении.

Движение барж в заморском французском департаменте «временно приостановлено». Обстоятельства выясняются.

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Марин Ле Пен столкновение барж Франция
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