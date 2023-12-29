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Общество ,  
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В отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета обнаружили мужчину

В Париже в отсеке шасси самолета обнаружили мужчину в состоянии обморожения

Мужчину в состоянии сильного переохлаждения обнаружили в отсеке шасси самолета, который прилетел в Париж из алжирского Орана. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Человек в возрасте от 20 до 30 лет был найден в техническом отсеке самолета, следовавшего по маршруту Оран — Париж. Борт приземлился в столице Франции в 10:14 (8:14 мск) 28 декабря. Спустя 15 минут мужчину обнаружили сотрудники наземного обслуживания, проводившие проверку оборудования.

Его осмотрели представители экстренных служб, после чего доставили в больницу «живым, но в состоянии, требующем неотложной помощи».

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Фото:Javed Dar / XinHua / Global Look Press

На высоте 10-11 км, на которой обычно летают пассажирские лайнеры, температура воздуха опускается до — 60 °C. При таком холоде непросто выжить, даже имея подходящую одежду. Еще больше усложняет эту задачу нехватка кислорода на протяжении большей части полета.

В 2019 году при заходе на посадку самолета Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу из отсека шасси выпало тело мужчины. Полиция заключила, что погибший был безбилетником и погиб от переохлаждения.

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Париж самолет шасси Алжир

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