Володин заявил о поддержке Госдумой отказа от бакалавриата

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Госдума поддерживает отказ от бакалавриата, переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте законодательного органа.

«Это правильный шаг для повышения качества образования <...> Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — отметил Володин.

По его мнению, суверенитет России и ее экономическое развитие зависят от качества подготовки сотрудников.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в мае 2024 года, что с 2025 года в российском образовании не будет понятия «бакалавр». Для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по программам бакалавриата, издержек не будет, дипломы сохранят свой вес, заявил замминистра науки и образования Константин Могилевский.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении пилотного проекта по внедрению новой системы образования — в 2023 году шесть высших учебных заведений начали принимать студентов на новые программы.

В 2026 году внедрить новую модель планируют более чем в 1 тыс. вузов. Она предполагает два уровня высшего образования и один уровень профессионального образования — аспирантуру. Высшее образование будет разделено на базовое (вместо бакалавриата), которое будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а также на специализированное (вместо магистратуры), предусмотренное для углубленной подготовки кадров, срок обучения — один-три года. При этом порядок остался такой же — сначала необходимо получить базовое образование, а затем специализированное. В аспирантуру будет возможно поступить, даже получив диплом только о базовом образовании.