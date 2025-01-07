 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Володин заявил о поддержке Госдумой отказа от бакалавриата

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума поддерживает отказ от бакалавриата, переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте законодательного органа.

«Это правильный шаг для повышения качества образования <...> Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — отметил Володин.

По его мнению, суверенитет России и ее экономическое развитие зависят от качества подготовки сотрудников.

В России отменят «западные веяния бакалавриата». Что изменится
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в мае 2024 года, что с 2025 года в российском образовании не будет понятия «бакалавр». Для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по программам бакалавриата, издержек не будет, дипломы сохранят свой вес, заявил замминистра науки и образования Константин Могилевский.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении пилотного проекта по внедрению новой системы образования — в 2023 году шесть высших учебных заведений начали принимать студентов на новые программы.

В 2026 году внедрить новую модель планируют более чем в 1 тыс. вузов. Она предполагает два уровня высшего образования и один уровень профессионального образования — аспирантуру. Высшее образование будет разделено на базовое (вместо бакалавриата), которое будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а также на специализированное (вместо магистратуры), предусмотренное для углубленной подготовки кадров, срок обучения — один-три года. При этом порядок остался такой же — сначала необходимо получить базовое образование, а затем специализированное. В аспирантуру будет возможно поступить, даже получив диплом только о базовом образовании.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
бакалавриат Госдума Болонская система Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
В России отменят «западные веяния бакалавриата». Что изменится
Общество
Минобрнауки разъяснило правила обучения из-за отмены бакалавриата
Общество
Минобрнауки исключило обесценивание дипломов из-за отмены бакалавриата
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Чемпионке Олимпиады по гимнастике предложили выступать за клуб ИталииСпорт, 16:43
Летевший в Узбекистан Boeing сел в Москве из-за «индикации стабилизатора»Общество, 16:32
Как снизить затраты на хранение данных и защититься от их потериОтрасли, 16:25
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе16:23
Володин заявил о поддержке Госдумой отказа от бакалавриатаПолитика, 16:11
Технологии под капотом: как искусственный интеллект меняет автобизнесAutonews, 15:57
Клебо отказался от поцелуев с девушкой из-за риска заболеть перед ЧМСпорт, 15:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войнуПолитика, 15:47
Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в ТибетеПолитика, 15:19
Умер Жан-Мари Ле ПенПолитика, 15:05
В Китае создали переносные атомные часыПолитика, 15:03
Что нужно для достижения технологического лидерстваОтрасли, 14:41
Кобахидзе назвал ложью слова Макрона про роль России в выборах в ГрузииПолитика, 14:38
Самый титулованный футбольный клуб Китая потерял профессиональный статусСпорт, 14:33