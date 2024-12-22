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Политика ,  
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МИД призвал Румынию взять обратно слова о вмешательстве России в выборы

Захарова призвала Румынию взять обратно слова о вмешательстве России в выборы

Бухарест должен взять свои слова о вмешательство России в выборы президента Румынии обратно, заявила «РИА Новости» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мне кажется, что все-таки Бухаресту стоило бы объясниться. И, помимо всего прочего, учитывая, что столько грязи в очередной раз было вылито на нашу страну, еще и забрать свои слова обратно», — сказала она.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. В нем победил, набрав 22,95% голосов, Кэлин Джорджеску, которого местные и западные СМИ называют пророссийским политиком. Спустя несколько дней Верховный совет обороны Румынии провел заседание, на котором пришел к выводу, что на избирательный процесс могли повлиять кибератаки со стороны «некоторых государственных и негосударственных субъектов, в частности Российской Федерации».

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Кэлин Джорджеску

Кроме того, совет решил, что Джорджеску продвигали в TikTok. Румынская разведка не исключала, что за этим может стоять российская сторона, однако налоговая служба страны позднее установила, что за кампанию Джорджеску в соцсети платила проевропейская Национально-либеральная партия Румынии (PNL).

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, пояснив, что это решение было принято «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса».

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Мария Захарова МИД Румыния выборы президента вмешательство в выборы Россия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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