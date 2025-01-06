Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области

В военном ведомстве сообщили, что основные силы ВСУ были разгромлены на подступах к хутору Бердин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны сообщило, что за последние сутки ВСУ предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области. Целью этой операции в военном ведомстве назвали попытку остановить российское наступление.

В Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва. Основные силы ВСУ были уничтожены на подступах к хутору Бердин (небольшой населенный пункт в семи километрах от Большого Солдатского).

В военном ведомстве рассказали, что в ходе отражения этой контратаки ВСУ потеряли свыше 150 человек. Были уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Также за минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по позициям 12 украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической, армейской авиацией и огнем артиллерии нанесены удары в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.

Всего за сутки потери ВСУ в этом районе составили до 485 военнослужащих. Уничтожены в том числе 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы.