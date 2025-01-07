Последствия ливней в Мекке. Видео
Сильные ливни затопили город Мекку на западе Саудовской Аравии, сообщила газета Metro.
Многие водители из-за потопа бросили автомобили на проезжей части. На проезжей части был брошен даже туристический автобус, так как потоки воды неожиданно хлынули внутрь.
Стихийное бедствие затронуло и другие места в королевстве, в том числе другой священный город — Медину, Эр-Рияд, Аль-Баху и Табук. Национальный метеорологический центр (НМЦ) прогнозирует умеренные и сильные дожди, грозы и пыльные бури в течение всей недели, говорится в сообщении. Ожидается, что редкие дожди продлятся до 8 января.
В августе 2023 года в Мекке также прошли сильные дожди, из-за которых пострадали паломники и закрылись школы, сообщило издание Al-Jazeera.
Власти Саудовской Аравии сообщили, что жертв и серьезных происшествий в результате этого урагана не было.
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