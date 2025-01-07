 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд конфисковал часы на ₽9,6 млн у экс-главы Пензенской области

ТАСС: суд конфисковал часы на ₽9,6 млн у экс-главы Пензенской области
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Пензы конфисковал в пользу государства 18 наручных часов на ₽9,6 млн бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 рублей», — сказано в документах.

В сообщении говорится, что приставы изъяли в том числе два изделия марки Rolex, примерно на ₽4,5 млн и ₽2,5 млн. Также государству переданы четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей. Конфискацию произвели по иску Генпрокуратуры, по версии которой эти вещи были куплены на нелегальный доход экс-губернатора, говорится в документах.

РБК направил запрос в Октябрьский районный суд Пензы.

Ранее против Белозерцева суд открыл десять исполнительных производств по конфискации имущества на сумму свыше ₽8,4 млрд.

У осужденного экс-главы Пензенской области конфискуют часы на ₽9,6 млн
Общество
Иван Белозерцев

Белозерцева задержали в марте 2021 года, обвинив в получении взятки в размере ₽31 млн. По версии следствия, Белозерцев брал деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, за что тот получал преимущество при заключении госконтрактов на поставки лекарств и реактивов в больницы и поликлиники Пензенской области.

В конце 2021 года против пензенского экс-губернатора также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

В январе 2024 года суд приговорил Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу в размере ₽450 млн, а Шпигеля — к одиннадцати годам и штрафу в таком же размере.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
взятка конфискация имущества Пенза
Материалы по теме
У осужденного экс-главы Пензенской области конфискуют часы на ₽9,6 млн
Общество
Суд приговорил экс-губернатора Пензенской области к 12 годам колонии
Общество
Прокурор запросил 13 лет колонии для экс-губернатора Белозерцева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Последствия ливней в Мекке. ВидеоПолитика, 12:24
Стали известны соперники «Спартака» на зимних сборахСпорт, 12:14
Налог на вклады в 2025 году: с какой суммы, сколько и когда платитьИнвестиции, 12:03
Отбор фигуристов, бокс, гимнастика. За чем следить в спорте в 2025 годуСпорт, 12:00
«Вашингтон» Овечкина проиграл аутсайдеру Восточной конференции НХЛСпорт, 11:36
В Петрозаводске ввели режим ЧС из-за взрыва газа в многоквартирном домеОбщество, 11:33
Болезнь или благо: что мы знаем и не знаем о жиреPro, 11:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Число жертв землетрясения в Китае выросло до 95Общество, 11:16
Две российские теннисистки вышли во второй круг турнира WTA в АделаидеСпорт, 11:08
Суд конфисковал часы на ₽9,6 млн у экс-главы Пензенской областиПолитика, 11:04
Бизнес-дейтинг от Apple, Amazon, Uber: на чем построен успех матчмейкеровPro, 11:02
Насколько близки к урегулированию конфликты на Украине и Ближнем ВостокеПолитика, 11:00
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранамПолитика, 10:59
Как составить план профессионального развития на 2025 год за семь шаговPro, 10:33