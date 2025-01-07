Суд конфисковал часы на ₽9,6 млн у экс-главы Пензенской области
Октябрьский районный суд Пензы конфисковал в пользу государства 18 наручных часов на ₽9,6 млн бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 рублей», — сказано в документах.
В сообщении говорится, что приставы изъяли в том числе два изделия марки Rolex, примерно на ₽4,5 млн и ₽2,5 млн. Также государству переданы четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей. Конфискацию произвели по иску Генпрокуратуры, по версии которой эти вещи были куплены на нелегальный доход экс-губернатора, говорится в документах.
РБК направил запрос в Октябрьский районный суд Пензы.
Ранее против Белозерцева суд открыл десять исполнительных производств по конфискации имущества на сумму свыше ₽8,4 млрд.
Белозерцева задержали в марте 2021 года, обвинив в получении взятки в размере ₽31 млн. По версии следствия, Белозерцев брал деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, за что тот получал преимущество при заключении госконтрактов на поставки лекарств и реактивов в больницы и поликлиники Пензенской области.
В конце 2021 года против пензенского экс-губернатора также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.
В январе 2024 года суд приговорил Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу в размере ₽450 млн, а Шпигеля — к одиннадцати годам и штрафу в таком же размере.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов