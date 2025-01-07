Суд конфисковал часы на ₽9,6 млн у экс-главы Пензенской области

Иван Белозерцев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Пензы конфисковал в пользу государства 18 наручных часов на ₽9,6 млн бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по делу о взятке, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 рублей», — сказано в документах.

В сообщении говорится, что приставы изъяли в том числе два изделия марки Rolex, примерно на ₽4,5 млн и ₽2,5 млн. Также государству переданы четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей. Конфискацию произвели по иску Генпрокуратуры, по версии которой эти вещи были куплены на нелегальный доход экс-губернатора, говорится в документах.

РБК направил запрос в Октябрьский районный суд Пензы.

Ранее против Белозерцева суд открыл десять исполнительных производств по конфискации имущества на сумму свыше ₽8,4 млрд.

Белозерцева задержали в марте 2021 года, обвинив в получении взятки в размере ₽31 млн. По версии следствия, Белозерцев брал деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, за что тот получал преимущество при заключении госконтрактов на поставки лекарств и реактивов в больницы и поликлиники Пензенской области.

В конце 2021 года против пензенского экс-губернатора также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

В январе 2024 года суд приговорил Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу в размере ₽450 млн, а Шпигеля — к одиннадцати годам и штрафу в таком же размере.