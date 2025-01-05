У осужденного экс-главы Пензенской области конфискуют часы на ₽9,6 млн

Иван Белозерцев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по делу о взятке, начали конфисковывать имущество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, долги Белозерцева составляют более 8,4 млрд руб. У экс-губернатора планируется изъять в доход государства деньги, украшения и наручные часы люксовых марок Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz — их общая стоимость превышает 9,6 млн руб.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в марте 2021 года. Его обвинили в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, Белозерцев брал деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, за что тот получал преимущество при заключении госконтрактов на поставки лекарств и реактивов в больницы и поликлиники Пензенской области.

В конце 2021 года против пензенского экс-губернатора также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК): при обысках в здании администрации был найден пистолет.

В январе 2024 года суд приговорил Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу в размере 450 млн руб., Шпигеля — к 11 годам и штрафу в таком же размере.