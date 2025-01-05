У осужденного экс-главы Пензенской области конфискуют часы на ₽9,6 млн
У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет по делу о взятке, начали конфисковывать имущество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, долги Белозерцева составляют более 8,4 млрд руб. У экс-губернатора планируется изъять в доход государства деньги, украшения и наручные часы люксовых марок Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz — их общая стоимость превышает 9,6 млн руб.
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в марте 2021 года. Его обвинили в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, Белозерцев брал деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, за что тот получал преимущество при заключении госконтрактов на поставки лекарств и реактивов в больницы и поликлиники Пензенской области.
В конце 2021 года против пензенского экс-губернатора также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК): при обысках в здании администрации был найден пистолет.
В январе 2024 года суд приговорил Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу в размере 450 млн руб., Шпигеля — к 11 годам и штрафу в таком же размере.
Читайте РБК в Telegram.
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов