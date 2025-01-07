В Ростовской области два человека погибли при пожаре в доме
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницком в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем телеграм-канале.
Погибшие — 22-летний мужчина и 64-летняя женщина. Еще четверых жильцов спасли сотрудники МЧС, а 70 — были эвакуированы. Площадь пожара составила 250 кв. м.
Информация о возгорании на третьем этаже многоэтажки поступила в 02:50 мск, а полностью пожар был ликвидирован в 06:55.
Огонь тушили 59 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.
В 2023 году МЧС обновило правила пожарной безопасности в квартирах россиян.
В министерстве рекомендовали не оставлять на ночь зарядные устройства и ставить мебель на кухне не ближе чем в 20 см от плиты, а также повесить на балконы москитные сетки от окурков соседей. Жильцам также рекомендовали самостоятельно проверять герметичность соединений газового оборудования и периодически вызывать специалистов для проверки.
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