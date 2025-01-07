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Ограничения для мигрантов ,  
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Бастрыкин заинтересовался мигрантами, живущими под лестницей дома Тюмени

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: tyumen_glav / VK
Фото: tyumen_glav / VK

Председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела с мигрантами, поселившимися на лестничной клетке дома в Тюмени, сообщила пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

В СК отметили, что жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице 50 лет ВЛКСМ, пожаловались на «угрозу безопасности и порядку» в здании.

В управлении СК по Тюменской области возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и халатности (по ч. 1 ст. 293).

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Накануне, 6 января, портал Ura.ru сообщил о жалобах жильцов на то, что мигранты живут и ходят в туалет на лестничной клетке. Жители приложили видео с камер из подъезда.

«В нашем доме между этажами поселились гастарбайтеры. Они там спят, ходят в туалет. Звонили в службу «112» еще 5 января, но никто так и не приехал», — рассказал один из собеседников издания.

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Александр Бастрыкин Следственный комитет Тюмень Тюменская область мигранты
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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