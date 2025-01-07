Reuters узнал, что США решили выдать $95 млн военным Ливана вместо Египта
Соединенные Штаты перенаправили военным Ливана $95 млн, предназначенные для египетской армии. Об этом пишет Reuters, который ознакомился с документом.
Средства направят на повышение квалификации ливанских военных, укрепление границ, борьбу с терроризмом, а также на «удовлетворение потребностей безопасности, затронутых сменой власти в Сирии», говорится там.
Перераспределение средств произошло после того, как американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Египте.
«Это способ сказать: «Это финансирование, которое Египет на самом деле не заслуживал и в котором на самом деле не нуждается, давайте перепрограммируем его и поместим в лучшее место», — сказал собеседник агентства, работающий в Конгрессе.
Согласно законодательству США, у Конгресса есть 15 дней, чтобы возразить против перераспределения военной помощи, но ожидается, что законодатели будут приветствовать перевод средств в Ливан.
Ранее в сентябре 2024 года Госдепартамент заявил, что администрация действующего президента Джо Байдена игнорирует условия соблюдения прав человека в отношении военной помощи Египту, предоставив Каиру $1,3 млрд. Из этих денег $95 млн были предназначены для освобождения политических заключенных.
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