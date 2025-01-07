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Общество ,  
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Си Цзиньпин поручил спасти как можно больше пострадавших от землетрясения

Необходимо приложить все усилия для поиска и спасения людей, пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь, передает «Синьхуа».

Глава государства также распорядился расселить людей и уделить особое внимание ремонту поврежденной инфраструктуры, не допустить возникновения вторичных после землетрясения бедствий и вести мониторинг землетрясений.

Премьер Китая Ли Цян также поручил обеспечить теплую зиму жителям районов, пострадавшим от землетрясения.

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7 января как минимум 53 человека погибли и 62 пострадали во время землетрясения в Тибетском автономном районе около границы с Непалом. По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений писала, что только 6,8.

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Си Цзиньпин Китай землетрясение пострадавшие
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