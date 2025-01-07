Минфин США пригрозил Китаю «значительными последствиями» за помощь России
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» за материальную поддержку России в украинском конфликте. Об этом она заявила в понедельник в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.
На встрече политики обсудили макроэкономические события в обеих странах. Йеллен, в частности подняла вопрос «нерыночной политики» Китая и его избыточных промышленных мощностей, которые наносят ущерб американским компаниям.
Кроме того, секретарь «выразила серьезную озабоченность» по поводу вредоносной активности субъектов в киберпространстве, которых, по ее словам, спонсирует Китай.
Компьютерная система министерства подверглась атаке в конце декабря. Злоумышленники получили доступ к рабочим компьютерам и незасекреченным документам. По мнению Вашингтона, они действовали в интересах Пекина.
Целью хакеров, атаковавших Минфин США, стал санкционный регулятор — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), писала The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Китай отверг какую-либо причастность к взлому, назвав обвинения «беспочвенными» и заявив, что Пекин «последовательно выступает против всех форм» хакерских атак.
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