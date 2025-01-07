В Думе предложили вынести плату за ремонт в отдельный платеж
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над законопроектом, по которому плата за текущий ремонт будет вынесена в отдельный платеж. Об этом сообщил «РИА Новости» первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Такое решение позволит жильцам видеть в своих квитанциях за ЖКХ отдельные строки о задолженности, суммах, собранных на текущий ремонт, а также об общей стоимости запланированных и выполненных работ.
«Инициатива будет способствовать повышению «прозрачности» трат управляющих компаний и качества работ», — сказал Кошелев.
По его словам, формулировка «расходы на содержание и текущий ремонт», которая используется в квитанциях сегодня, оставляет лазейку недобросовестным управляющим компаниям.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что летом 2025 года тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 11,9% по стране. Колунов отметил, что повышения тарифов не избежать из-за инфляции.
Федеральная антимонопольная служба заявляла, что проконтролирует рост тарифов.
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