В Думе предложили вынести плату за ремонт в отдельный платеж

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над законопроектом, по которому плата за текущий ремонт будет вынесена в отдельный платеж. Об этом сообщил «РИА Новости» первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.

Такое решение позволит жильцам видеть в своих квитанциях за ЖКХ отдельные строки о задолженности, суммах, собранных на текущий ремонт, а также об общей стоимости запланированных и выполненных работ.

«Инициатива будет способствовать повышению «прозрачности» трат управляющих компаний и качества работ», — сказал Кошелев.

По его словам, формулировка «расходы на содержание и текущий ремонт», которая используется в квитанциях сегодня, оставляет лазейку недобросовестным управляющим компаниям.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что летом 2025 года тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 11,9% по стране. Колунов отметил, что повышения тарифов не избежать из-за инфляции.

Федеральная антимонопольная служба заявляла, что проконтролирует рост тарифов.