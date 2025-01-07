Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

Избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) обвинил действующего главу государства Джо Байдена в усложнении процесса передачи власти. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

«Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», — написал Трамп.

В качестве примера он привел решения действующей администрации, которые касаются экологии и нефтедобычи. «Не бойтесь, эти «указы» скоро будут отменены, и мы снова станем нацией здравого смысла и силы», — пообещал республиканец.

В ответ на обвинения Трампа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действующая администрация США не препятствует процессу передачи власти избранному президенту. «Наш мандат, полученный от нынешнего президента, заключается в том, чтобы гарантировать эффективный переход [власти] к следующей администрации [США]», — заверила она.

Байден на выборах 2020 года одержал победу над Трампом, который до сих пор не призналл поражения на тех выборах. Сторонники республиканца, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в здание конгресса США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Демократы, на тот момент имевшие большинство в палате представителей когресса, обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и предприняли вторую по счету попытку объявить импичмент республиканцу, который к тому времени уже передал полномочия Байдену. В итоге Трамп был оправдан сенатом, находившимся под контролем республиканцев.

Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января он станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов. Как отмечает Reuters, республиканцы также получили большинство в сенате и имеют небольшое большинство в палате представителей, что обеспечит Трампу партийную поддержку, необходимую для реализации его запланированной программы.