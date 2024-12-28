В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории города
В столице Финляндии, Хельсинки, произошло самое мощное землетрясение в истории города. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сейсмологов
Землетрясение произошло днем 25 декабря, когда отмечалось католическое Рождество. Как сообщил телеканалу сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен, речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.
Это было мощнейшее землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки, отмечает Yle. Толчки зарегистрировали в районах Валлила, Кяпюля и Хаага.
Точная причина землетрясения пока не ясна, признаков, указывающих на то, что оно носило техногенный характер, нет, передает канал.
По словам Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и локальными движениями водных масс в горных породах.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 1,8. По его данным, оно произошло около 07:53 по Гринвичу (10:53 мск) 25 января.
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