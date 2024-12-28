 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории города

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
Магнитуда землетрясения составила 1,1, оно стало мощнейшим за всю историю наблюдений в Хельсинки. Толчки ощущались 25 января, когда отмечалось католическое Рождество. EMSC оценил магнитуду в 1,8

В столице Финляндии, Хельсинки, произошло самое мощное землетрясение в истории города. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сейсмологов

Землетрясение произошло днем 25 декабря, когда отмечалось католическое Рождество. Как сообщил телеканалу сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен, речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.

Это было мощнейшее землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки, отмечает Yle. Толчки зарегистрировали в районах Валлила, Кяпюля и Хаага.

Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения
Общество

Точная причина землетрясения пока не ясна, признаков, указывающих на то, что оно носило техногенный характер, нет, передает канал.

По словам Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и локальными движениями водных масс в горных породах.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 1,8. По его данным, оно произошло около 07:53 по Гринвичу (10:53 мск) 25 января.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
землетрясение Финляндия
Материалы по теме
Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения
Общество
Посольство призвало россиян в США к осторожности после землетрясения
Общество
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
AP узнало размер одного из последних пакетов помощи Украине при БайденеПолитика, 04:34
В Киеве с Аллеи городов-героев убрали упоминания Москвы и МинскаПолитика, 04:13
Два человека пострадали в белгородском селе из-за взрыва дронаПолитика, 03:59
Непомнящего оштрафовали на $200 за нарушение дресс-кодаСпорт, 03:47
В Воронежской области сбили более десяти дроновПолитика, 03:43
Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTokПолитика, 03:35
Захарова назвала причины, почему опасно слушать ЗеленскогоПолитика, 03:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории городаОбщество, 03:18
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 02:58
В Арамиле прогремел взрывОбщество, 02:53
Число бездомных в США достигло исторического максимумаПолитика, 02:30
В Николаеве и области прозвучали взрывыПолитика, 02:30
Фицо предупредил об огромной цене для Киева за «западную авантюру»Политика, 01:56
В Белом доме призвали вести переговоры по Украине с согласия ЗеленскогоПолитика, 01:53