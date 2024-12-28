В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений

В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории города

Магнитуда землетрясения составила 1,1, оно стало мощнейшим за всю историю наблюдений в Хельсинки. Толчки ощущались 25 января, когда отмечалось католическое Рождество. EMSC оценил магнитуду в 1,8

В столице Финляндии, Хельсинки, произошло самое мощное землетрясение в истории города. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сейсмологов

Землетрясение произошло днем 25 декабря, когда отмечалось католическое Рождество. Как сообщил телеканалу сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен, речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.

Это было мощнейшее землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки, отмечает Yle. Толчки зарегистрировали в районах Валлила, Кяпюля и Хаага.

Точная причина землетрясения пока не ясна, признаков, указывающих на то, что оно носило техногенный характер, нет, передает канал.

По словам Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и локальными движениями водных масс в горных породах.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 1,8. По его данным, оно произошло около 07:53 по Гринвичу (10:53 мск) 25 января.