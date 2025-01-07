Сахалинцев предупредили о шестиметровых волнах в Охотском море
Волны выше шести метров и ураганный ветер ожидаются в четырех районах Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«8 января в центральной части Охотского моря в Охинском, Ногликском, Смирныховском, и в Поронайском районе ожидается восточный, северо-восточный ветер 33-38 м/с (ураган), высота волн 6 метров и более», — говорится в сообщении.
Жителям Сахалина порекомендовали не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от воды.
В ведомстве добавили, что экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию уже направлены в администрацию этих районов, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.
Ранее, в январе 2024 года, шторм и шестиметровые волны, а также быстрое обледенение судов при северном, северо-западном ветре 25-30 м/с прогнозировали в южной части Охотского моря.
До этого в связи с серией подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю на Сахалине объявили угрозу цунами. Однако в итоге угрозы для населения не было, система оповещения не запускалась.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов