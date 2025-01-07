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Общество ,  
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Сахалинцев предупредили о шестиметровых волнах в Охотском море

Волны выше шести метров и ураганный ветер ожидаются в четырех районах Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«8 января в центральной части Охотского моря в Охинском, Ногликском, Смирныховском, и в Поронайском районе ожидается восточный, северо-восточный ветер 33-38 м/с (ураган), высота волн 6 метров и более», — говорится в сообщении.

Жителям Сахалина порекомендовали не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от воды.

В ведомстве добавили, что экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию уже направлены в администрацию этих районов, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

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Ранее, в январе 2024 года, шторм и шестиметровые волны, а также быстрое обледенение судов при северном, северо-западном ветре 25-30 м/с прогнозировали в южной части Охотского моря.

До этого в связи с серией подземных толчков произошла на северном побережье японского острова Хонсю на Сахалине объявили угрозу цунами. Однако в итоге угрозы для населения не было, система оповещения не запускалась.

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Охотское море Сахалин МЧС
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