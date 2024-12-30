В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы волн высотой до 2,5 м
Поступление воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращено, закрыты все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, сообщается в телеграм-канале дамбы.
Затворы закрыли 30 декабря в 9:02 мск, их откроют после улучшения гидрометеорологической обстановки.
Такое решение приняли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений по решению МЧС. Ведомство обратило внимание, что в городе прогнозируется усиление ветра западного направления до 19–24 м/с, высота волн вне льда составит 2–2,5 м.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановили.
В предыдущие разы затворы КЗС закрывали 16 и 30 ноября.
Дамбу построили в 2011 году, она тянется через Кронштадт поперек Финского залива. Комплекс состоит из каменно-земляных дамб, водопропускных и судопропускных сооружений, мостов, транспортного тоннеля и развязок.
После ее строительства наводнения в Санкт-Петербурге прекратились, до того они были частыми: только 150 из 308 лет, прошедших между основанием города и появлением КЗС, были без наводнений.
Главной причиной наводнений в Петербурге были нагонные волны, которые циклонами формируются в Балтийском море. Они, упираясь в бутылочное горлышко Невской губы, выплескивались на городские улицы.
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