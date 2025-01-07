Депутат Рады рассказал, что его сняли с эфира TRT World из-за футболки с Путиным

Турецкий телеканал TRT World исключил из эфира депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко после того, как он отказался снять футболку с принтом, оскорбляющим российского президента Владимира Путина. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

«Сначала они попросили меня сменить футболку. Я отказался. Затем они начали настаивать: «Ну, мы все еще просим вас сменить футболку». Мой ответ был прост: либо я выхожу в эфир так, как есть, либо вообще не выхожу. Если вам это не подходит — отказывайтесь. Результат? Включение отменили», — написал он.

Ранее в декабре 2024 года украинский президент Владимир Зеленский оскорбительно ответил на идею Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». Он также оскорбил российское руководство.

В Кремле расценили резкую реакцию Зеленского на это заявление как хамство и объяснили ее эмоциональной перегрузкой. Однако зампред российского Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский использовал оскорбления, чтобы «показать средний палец» избранному президенту США Дональду Трампу, который заявляет, что приложит усилия для мирного урегулирования конфликта.

Лидер большой страны должен быть «предельно вежливым и корректным», а публичные оскорбления «освобождают от необходимости соблюдать приличия», подчеркнул Медведев.