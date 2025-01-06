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Выборы президента США ,  
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Иран удвоил количество военных учений перед президентством Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году, перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини.

«В этом году количество учений почти удвоилось по сравнению с прошлым годом в ответ на меняющуюся картину угроз», — сказал генерал изданию.

Он объявил, что двумя днями ранее в шести западных и южных провинциях страны началось около 30 наземных, воздушных и морских учений. Они продлятся до середины марта.

Как сообщает FT, эти учения направлены на противодействие «новым угрозам», хотя конкретные детали не были представлены.

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Дональд Трамп

Трамп в первый срок проводил жесткую политику в отношении Ирана и теперь может продолжить ее. Тегеран после его победы заявил, что «фронт зла не различается в своей злобности». Трамп даже не исключил, что может начаться война между США и Ираном.

Трамп во время своего первого срока вышел из ядерной сделки с Исламской Республикой: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Международное агентство по атомной энергии в декабре предупредило, что Иран стал ближе к созданию ядерного оружия.

The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, что в тот период Трамп придерживался стратегии «максимального давления» на Иран, надеясь, что республика прекратит финансировать и обучать группировки, которые США считают террористическими, и начнет улучшать ситуацию с правами человека. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что избранный президент намерен продолжить эту политику.

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Иран США военные учения
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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