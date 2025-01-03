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Финансы ,  
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Нацбанк Украины потратил на поддержание гривны рекордные $5,3 млрд

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года — $3,99 млрд. В течение декабря курс национальной валюты упал с 41,6 грн/$ до 42,03 грн/$
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2024 года потратил на поддержание стабильности гривны рекордные $5,3 млрд, пишет «Страна.ua» со ссылкой на отчет регулятора.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года — $3,99 млрд. Золотовалютные резервы Украины по итогам ноября составили $39,9 млрд.

При этом, напоминает издание, в декабре замглавы НБУ Юрий Гелетий уверял, что ситуация на валютном рынке контролируемая и что крупных валютных продаж из запасов регулятора не ожидается. Нацбанк, по его словам, планировал уложиться в $3,5-$4 млрд.

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Фото:Alexei Belkin / News.ru / Global Look Press

НБУ держал курс доллара почти неизменным с конца июля 2024 года, отмечает РБК-Украина. Однако в конце ноября регулятор немного отпустил курс. В прошлом месяце курс доллара к гривне несколько раз обновлял исторический максимум. В течение декабря он упал с 41,6 грн/$ до 42,03 грн/$. «Страна» связывала ослабление гривны с девальвацией, валютной либерализацией и действиями Нацбанка на межбанковском рынке.

По итогам торгов 3 января НБУ поднял официальный курс доллара с 42,0385 грн/$ до 42,0889 грн/$, что стало новым историческим максимумом, пишет издание.

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