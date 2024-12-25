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Новый год 2025 ,  
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Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж

Кадры с празднования католиками и протестантами Рождества
Сюжет
Новый год 2025

В ночь с 24 на 25 декабря по всему миру прошли богослужения в честь Рождества Христова. Как миллионы христиан разных конфессий, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, встретили праздник — в фотогалерее РБК
Папа римский Франциск на рождественской мессе в соборе Святого Петра в Ватикане
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Франциск на рождественской мессе в соборе Святого Петра в Ватикане

Великая церковь Непорочного Зачатия в Аль-Хамдании, Ирак
Фото: Khalid al-Mousily / Reuters

Великая церковь Непорочного Зачатия в Аль-Хамдании, Ирак

Рождественская месса в церкви Святого Антония Падуанского в Стамбуле, Турция
Фото: Burak Kara / Getty Images

Рождественская месса в церкви Святого Антония Падуанского в Стамбуле, Турция

Люди запускают небесные фонарики в &laquo;Ночь желаний&raquo; в канун Рождества в Афинах, Греция
Фото: Louiza Vradi / Reuters

Люди запускают небесные фонарики в «Ночь желаний» в канун Рождества в Афинах, Греция

Рождественская месса в церкви Святого Николая в городе Янево в Косово, где проживают косовские хорваты&nbsp;&mdash; яневцы
Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Рождественская месса в церкви Святого Николая в городе Янево в Косово, где проживают косовские хорваты — яневцы

Рождественская служба на стадионе Indonesia Arena в Джакарте, Индонезия
Фото: Adi Weda / EPA / ТАСС

Рождественская служба на стадионе Indonesia Arena в Джакарте, Индонезия

Архиепископ Паоло Пецци во время рождественской службы в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Архиепископ Паоло Пецци во время рождественской службы в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

Дьяконы африканской церковной миссии &laquo;Легио Мария&raquo; во время рождественской мессы в Найроби, Кения
Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Дьяконы африканской церковной миссии «Легио Мария» во время рождественской мессы в Найроби, Кения

Рождественская вечерня в церкви Святого Кириака в Гернроде, федеральная земля Саксония-Анхальт. Церковь является старейшей немецкой копией храма Гроба Господня
Фото: Matthias Bein / Dpa / Global Look Press

Рождественская вечерня в церкви Святого Кириака в Гернроде, федеральная земля Саксония-Анхальт. Церковь является старейшей немецкой копией храма Гроба Господня

Люди собрались на центральной площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне, где ежегодно проходит рождественская ярмарка
Фото: Andreas Arnold / Dpa / Global Look Press

Люди собрались на центральной площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне, где ежегодно проходит рождественская ярмарка

Рождественская месса в церкви Святого Георгия в Дамаске, Сирия
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Рождественская месса в церкви Святого Георгия в Дамаске, Сирия

Монастырь Богоматери Сайднайской недалеко от Дамаска, Сирия
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Монастырь Богоматери Сайднайской недалеко от Дамаска, Сирия

Рождественская месса в католической церкви Святого Сердца в индонезийском Банда-Ачехе. Ачех&nbsp;&mdash; провинция, где соблюдаются законы шариата, но проживает христианское меньшинство
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Рождественская месса в католической церкви Святого Сердца в индонезийском Банда-Ачехе. Ачех — провинция, где соблюдаются законы шариата, но проживает христианское меньшинство

Церковь Святого Семейства в городе Газа
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Церковь Святого Семейства в городе Газа

Сочельник в Куала-Лумпуре, столице Малайзии
Фото: Faris Hadziq / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сочельник в Куала-Лумпуре, столице Малайзии

Рождественское богослужение в Пекине &nbsp;
Фото: Wu Hao / EPA / ТАСС

Рождественское богослужение в Пекине
 

Церковь Святой Терезы в Калькутте, Индия
Фото: Debajyoti Chakraborty / Keystone Press Agency / Global Look Press

Церковь Святой Терезы в Калькутте, Индия

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, Украина
Фото: Thomas Peter / Reuters

Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, Украина

Празднование Рождества в Шринагаре, столице индийской союзной территории Джамму и Кашмир
Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Празднование Рождества в Шринагаре, столице индийской союзной территории Джамму и Кашмир

Традиционное шествие к базилике Рождества Христова в Вифлееме &nbsp;
Фото: Alaa Badarnehk / EPA / ТАСС

Традиционное шествие к базилике Рождества Христова в Вифлееме
 

Рождественская вечерня в Берлинском кафедральном соборе
Фото: Bernd von Jutrczenka / Dpa / Global Look Press

Рождественская вечерня в Берлинском кафедральном соборе

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