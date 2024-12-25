Как католики и другие конфессии встретили Рождество. Фоторепортаж
В ночь с 24 на 25 декабря по всему миру прошли богослужения в честь Рождества Христова. Как миллионы христиан разных конфессий, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, встретили праздник — в фотогалерее РБК
Папа римский Франциск на рождественской мессе в соборе Святого Петра в Ватикане
Великая церковь Непорочного Зачатия в Аль-Хамдании, Ирак
Рождественская месса в церкви Святого Антония Падуанского в Стамбуле, Турция
Люди запускают небесные фонарики в «Ночь желаний» в канун Рождества в Афинах, Греция
Рождественская месса в церкви Святого Николая в городе Янево в Косово, где проживают косовские хорваты — яневцы
Рождественская служба на стадионе Indonesia Arena в Джакарте, Индонезия
Архиепископ Паоло Пецци во время рождественской службы в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Дьяконы африканской церковной миссии «Легио Мария» во время рождественской мессы в Найроби, Кения
Рождественская вечерня в церкви Святого Кириака в Гернроде, федеральная земля Саксония-Анхальт. Церковь является старейшей немецкой копией храма Гроба Господня
Люди собрались на центральной площади Рёмерберг во Франкфурте-на-Майне, где ежегодно проходит рождественская ярмарка
Рождественская месса в церкви Святого Георгия в Дамаске, Сирия
Монастырь Богоматери Сайднайской недалеко от Дамаска, Сирия
Рождественская месса в католической церкви Святого Сердца в индонезийском Банда-Ачехе. Ачех — провинция, где соблюдаются законы шариата, но проживает христианское меньшинство
Церковь Святого Семейства в городе Газа
Сочельник в Куала-Лумпуре, столице Малайзии
Рождественское богослужение в Пекине
Церковь Святой Терезы в Калькутте, Индия
Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, Украина
Празднование Рождества в Шринагаре, столице индийской союзной территории Джамму и Кашмир
Традиционное шествие к базилике Рождества Христова в Вифлееме
Рождественская вечерня в Берлинском кафедральном соборе
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