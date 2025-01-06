В ИМЭМО РАН допустили военное поражение Украины в 2025 году

Военный разгром Украины возможен уже в 2025 году при определенном стечении обстоятельств, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который цитирует «РИА Новости».

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — уточняется в докладе.

В тексте отмечается, что политическая система Украины сохраняет устойчивость, несмотря на усталость общества от военных действий и снижение доверия к действующей власти.

Ученые указывают, что президент Украины Владимир Зеленский снизил роль парламента и ограничил влияние украинских олигархов в политической системе.

Накануне Зеленский заявил о готовности обсудить завершение конфликта 25 января. Украинский президент полагает, что сначала переговоры пройдут с США и только потом — с Россией. Он уточнил, что выступает против сценария, в котором он, Путин и Трамп «вот так просто вместе сядут за стол» переговоров.