В США призвали клеить на алкоголь этикетки о риске развития рака
Алкогольные напитки должны иметь этикетки о риске развития рака, заявил в своем докладе главный хирург США Вивек Мурти.
Мурти обнаружил связь между употреблением алкоголя и повышенным риском развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, толстой кишки и пищевода.
По данным отчета, в США ежегодно регистрируют около 100 тыс. случаев рака и около 20 тыс. случаев смерти от рака, связанных с употреблением алкоголя. Алкоголь является третьей по распространенности причиной рака в США после табака и ожирения.
В то же время Мурти утверждает, что «большинство американцев не знают об этом риске», несмотря на доказанную связь между употреблением алкоголя и развитием рака.
Ранее эксперты Американской ассоциации исследований рака заявили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития шести различных типов злокачественных новообразований, включая рак пищевода, рак головы и шеи, груди, колоректальный рак, рак печени и желудка. Исследование проводилось в Великобритании в августе 2024 года, в нем приняли участие 135 тыс. человек пенсионного возраста.
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