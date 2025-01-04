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Общество ,  
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В США призвали клеить на алкоголь этикетки о риске развития рака

Алкогольные напитки должны иметь этикетки о риске развития рака, заявил в своем докладе главный хирург США Вивек Мурти.

Мурти обнаружил связь между употреблением алкоголя и повышенным риском развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, толстой кишки и пищевода.

По данным отчета, в США ежегодно регистрируют около 100 тыс. случаев рака и около 20 тыс. случаев смерти от рака, связанных с употреблением алкоголя. Алкоголь является третьей по распространенности причиной рака в США после табака и ожирения.

В то же время Мурти утверждает, что «большинство американцев не знают об этом риске», несмотря на доказанную связь между употреблением алкоголя и развитием рака.

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Фото:ФМБА России

Ранее эксперты Американской ассоциации исследований рака заявили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития шести различных типов злокачественных новообразований, включая рак пищевода, рак головы и шеи, груди, колоректальный рак, рак печени и желудка. Исследование проводилось в Великобритании в августе 2024 года, в нем приняли участие 135 тыс. человек пенсионного возраста.

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алкоголь рак США онкологическое заболевание
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