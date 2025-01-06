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Политика ,  
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Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны

Завод имени В.А. Дегтярева, производящий пулеметы и другое стрелковое оружие, направил в суд второй иск к Министерству обороны на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Причины подачи иска не названы.

«Судья Тевелева Н.П., рассмотрев вопрос <...> о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейку и приложенные к исковому заявлению документы, определил принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — сообщается в определении суда о назначении судебного заседания.

Агентство уточняет, что причина обращения завода в суд неизвестна.

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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Это второй подобный иск завода Дегтярева к Минобороны. В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с министерства 146 млн руб. задолженности в пользу завода Дегтярева, подробности иска также не раскрывались.

Завод имени В.А. Дегтярева находится в Коврове, Владимирская область. Он специализируется на производстве пулеметов, стрелкового оружия, гранатометов и противотанковых ракет для нужд Министерства обороны. Среди выпускаемой продукции — пулеметы Калашникова ПКМ, пулемет КПВТ и гранатомет РПГ-7.

В последних числах ноября 2024 года Минобороны подало иск к производителю средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 57,5 млн руб. за неисполнение условий соглашения. В октябре Минобороны потребовало взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В.В. Бахирева более 29 млн руб.

Также ранее Минобороны подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана на сумму более 38 млн руб. Иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из исполнителей университета.

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Минобороны Министерство обороны судебный иск
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